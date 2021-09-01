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Медики выяснили, чем отличается иммунитет у переболевших коронавирусом и вакцинированных

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  • 1.09.2021, 13:25
  • 6,634
Медики выяснили, чем отличается иммунитет у переболевших коронавирусом и вакцинированных

Антитела в обоих случаях будут разными.

Эксперты назвали главные отличия антител у переболевших коронавирусом и привитых. Об этом пишет healthinfo.ua.

По словам главного внештатного специалиста по терапии и врачебной практике Минздрава РФ Оксаны Драпкиной, иммунитет после заболевания больше укреплен и лучше защищает от повторного заражения коронавирусной инфекцией.

"Представьте, одно дело иммунитет от того, что в тебе живой вирус был, бродил, определенные осложнения вызывал, а другое - это вирус только, например, на S-белок", - отметила эксперт.

Ответ со стороны антител после вакцинации меньше. Однако специалист все-таки советует вакцинироваться. Таким образом можно избежать заражения и заболевания.

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