Лукашенковское посольство в Канаде прекращает работу с 1 сентября 1.09.2021, 13:46

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Официальное представительство белорусских властей теперь только в Нью-Йорке.

Официальное посольство Беларусь в Канаде прекращает работу с 1 сентября, информация об этом появилась на сайте диппредставительства.

Информация о закрытии белорусского посольства появилась в мае – соответствующее постановление Совмина было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

С 10 июля консульский отдел диппредставительства прекратил прием документов для административных процедур и оформления виз, были прекращены и консультации по телефону.

Теперь для получения консультаций по консульским вопросам и порядку выполнения административных процедур граждане Беларуси, проживающие на территории Канады, должны обращаться в Генеральное консульство Республики Беларусь в Нью-Йорке. Туда также переводятся те граждане Беларуси, которые состояли на постоянном консульском учете в посольстве в Канаде.

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