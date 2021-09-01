Еще на одном проекте российских ледоколов можно ставить крест 1 Александр Коваленко, sprotyv.info

1.09.2021, 13:49

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РФ придется умерить свои амбиции в Арктике.

Россия уже не в первый раз сталкивается с проблемами в ходе создания своего ледокольного флота. Проблемы эти в первую очередь связаны с отсутствием у российских судостроительных предприятий возможностей согласно современным требованиям возводить корабли такого класса, а то строительство, что ведется, выполняется в условиях технической и технологической отсталости.

В итоге, российские амбиции на ледокольный флот несколько лет назад уперлись в жестокую реальность неспособности верфей выполнять поставленные задачи в срок. Например, заложенный в 2013 году головной ледокол проекта 22220 «Арктика» был сдан лишь в 2020 году, после череды переносов. Причем сдан в строй он был поломанным — с неисправным гребным электродвигателем.

Но от технических и технологических проблем российские кораблестроители надеялись избавиться и начать хотя бы в срок сдавать ледоколы проекта 21900М2, которые должна была строить верфь «Пелла» на площадке Pella Sietas в Гамбурге в Германии.

Казалось бы, пускай площадка и российская, но технологии и контроль качества, все же немецкие, а потому, в 2020 году в приподнятом настроении был заложен первый ледокол проекта 21900М2. Но, верфь, как выяснилось, оказалась банкротом.

Сейчас проект строительства двух ледоколов, стоимостью 18 млрд рублей, намерены переносить в Россию. И вот тут начинается самое интересное. Оказывается, в России строить два ледокола будет дороже (ценник вырос более чем на 3 млрд рублей) и намного дольше (сдача не раньше 2027 вместо 2024 года), чем в Германии!

Что интересно, в качестве исполнителя заказа так же рассматривается Китай, но Минпромторг отказывается передавать в КНР проектную документацию и не зря. Ведь ушлые китайцы без проблем могут скопировать данный ледокол и запустить его в серийное производство.

Как бы там ни было, а, похоже, очередной проект российских ледоколов превращается в многолетний долгострой, на котором власти смогут неплохо попилить бюджетные средства. Ведь согласитесь, в Германии это сделать было бы не так просто, а не успело производство быть перенесенным в Россию, как и ценники, стали расти и сроки сдачи. И это еще не факт, что в итоге, через лет 10, эти ледоколы будут сданы в строй исправными.

Проект 21900М2 – аминь!

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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