Обстановка на белорусских предприятиях накаляется 1 1.09.2021, 13:58

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Начальникам просто стыдно смотреть в глаза рабочим.

Подписчики телеграм-канала «Белорусского объединения рабочих» (БОР) продолжают рассказывать правду о ситуации на предприятиях:

«На «Минскводоканале» с недавних пор начали давить на людей, которые выходили на акции и марши. Вопрос нехватки кадров уже давно никого не волнует. Начальникам просто стыдно смотреть в глаза своим подчиненным.

Уговаривают писать заявление на увольнение «по соглашению сторон». Но один начальник цеха отказался и начал уговаривать остальных не вестись на это. Чтобы увольняли по статье и чтобы позже можно было оспорить решение в суде».

«Мы восхищаемся смелостью таких людей. Обязательно сохраняйте подобные документы, делайте диктофонные записи. Пора придавать такие случаи максимальной огласке. Один-два таких случая, и они побоятся даже косо посмотреть в адрес рабочих. Защищайтесь. Готовьтесь к стачке. Мы здесь власть!», — напоминает телеграм-канал.

Напомним, что в Беларуси объявлено предзабастовочное состояние.

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