В Китае обнаружили древнейшие свидетельства употребления пива 1.09.2021, 14:07

Выводы основаны на анализе древних горшков, найденных в Цяотоу.

Новое исследование обнаружило доказательства употребления пива 9000 лет назад на юге Китая, что, вероятно, было частью ритуала почитания умерших, пишет «Новое время».

Выводы основаны на анализе древних горшков, найденных на месте захоронения в Цяотоу, что делает это место одним из старейших в мире мест употребления пива.

Древние горшки были обнаружены в платформенной насыпи (высота 3 м над уровнем земли) в районе Цяотоу. Жилых построек на участке раскопок не обнаружено. В насыпи находились два человеческих скелета и множество глиняных ям с высококачественными керамическими сосудами, многие из которых были целыми.

Керамика была расписана белым, а некоторые сосуды украшены абстрактными узорами. Как сообщается в исследовании, эти артефакты, вероятно, являются одними из «самых ранних известных расписных керамических изделий в мире». Подобной керамики не было найдено ни на каких других памятниках того времени.

Исследовательская группа проанализировала различные виды керамических изделий, найденных в Цяотоу. Семь из 20 сосудов, которые были частью их анализа, оказались горшками типа Ху с длинной шеей, которые использовались для питья алкоголя в более поздние исторические периоды.

Чтобы подтвердить, что сосуды использовались для питья алкоголя, исследовательская группа проанализировала остатки микрофоссилий — крахмал, фитолит (окаменелые растительные остатки) и грибы, извлеченные из внутренних поверхностей горшков. Остатки сравнивали с контрольными образцами, полученными из почвы, окружающей сосуды.

Команда определила микроботанические (гранулы крахмала и фитолиты) и микробные (плесень и дрожжи) остатки в горшках, которые соответствуют остаткам от брожения пива и не встречаются в естественных условиях в почве или других артефактах.

«Благодаря анализу остатков горшков из Цяотоу наши результаты показали, что керамические сосуды использовались для хранения пива в самом общем смысле — то есть ферментированного напитка из риса», — говорит соавтор Цзяцзин Ван, доцент кафедры антропологии в Дартмуте.

«Это древнее пиво, однако, не было бы похоже на IPA, которое у нас есть сегодня. Скорее всего, это был слегка сброженный сладкий напиток, вероятно, мутного цвета», — добавил он.

Результаты также показали, что фитолиты рисовой шелухи и других растений также присутствовали в остатках от горшков. Возможно, они были добавлены в пиво в качестве агента брожения.

Анализ остатков горшков также показал следы плесени, которая использовалась в процессе производства пива. Плесень, найденная в горшках в Цяотоу, была очень похожа на плесень, присутствующую в кодзи, который используется для приготовления саке и других напитков из ферментированного риса в Восточной Азии.

Учитывая, что керамика была найдена рядом с захоронениями в нежилом районе, исследователи пришли к выводу, что горшки с пивом, вероятно, использовались в ритуальных церемониях, связанных с захоронением умерших. Они предполагают, что ритуальное употребление алкоголя могло быть неотъемлемой частью налаживания социальных отношений и сотрудничества.

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