«Дыра» Беларуси в торговле с Россией превысила $3,7 миллиарда 1.09.2021, 14:13

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фото: Thinkstock

Режим приближает коллапс экономики.

Статорганы дали информацию по торговле товарами за 7 месяцев. Негативное сальдо с РФ увеличилось кратно по сравнению с прошлым годом, пишет banki24.by.

Первая информация о внешней торговле товарами за 7 месяцев появляется на рубеже августа и сентября. 2021 год не стал исключением из этой схемы — власти обновили статистику по июль включительно.

В торговле товарами у Беларуси сохраняется отрицательное сальдо. Это значит, что импортные поставки в РБ превышают экспортные из страны.

За 7 месяцев «дыра» во внешней торговле составила 1,288 млрд USD. Чтобы закрыть такую «дыру», необходимо либо наращивать позитивное сальдо торговли услугами, либо при отрицательном сальдо привлекать зарубежные инвестиции или влезать в валютные долги за границей.

Соотношение экспорта и импорта также называют коэффициентом покрытия. Этот коэффициент показывает, сколько экспортирует страна в расчете на 100 USD импорта. По итогам января—июля 2021 года коэффициент покрытия в торговле товарами составил 94,2%.

Отсюда следует, что на каждые 100 USD импорта в Беларусь приходилось в среднем по 94,2 USD экспорта из РБ. Основным внешнеторговым партнером в 2021 году остается Россия. Как мы и прогнозировали раньше, доля РФ даже увеличилась — с 48% до 48,9% (по обороту торговли в целом).

По удельному весу во внешней торговле россияне обгоняют как минимум десятку остальных крупных торговых партнеров РБ вместе взятых. То есть зависимость Беларуси от российского рынка чрезвычайно высока. Особенно сильно это видно по импорту: доля РФ за 7 месяцев достигла 56%.

В 2021 году импорт из России растет быстрее, чем экспорт в РФ — 44,4% против 21,4%. Так как и в прошлом году сальдо с россиянами было отрицательным, это привело к его расширению — с 1,458 до 3,755 млрд USD.

За один июль негативное товарное сальдо с Россией выросло на 711,4 млн USD (рекорд с начала года). Увеличению отрицательного сальдо обычно способствует подорожание нефти и нефтепродуктов.

В последнее время к этому все больше добавляется конкуренция за выбор покупателя на полках магазинов. Экспорт из Беларуси за 7 месяцев составил 8,705 млрд USD, а импорт из России — 12,460 млрд USD. Коэффициент покрытия импортных поставок экспортными довольно низок — 69,9% (против 83,1% годом ранее).

По итогам июля коэффициент покрытия на направлении РФ упал до минимума в 2021 году — всего 64,8%. Это значит, что экспорт из Беларуси лишь на две трети покрывал импорт из соседней страны.

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