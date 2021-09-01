Bloomberg: Байден намерен дать Зеленскому гарантии для противостояния экспансии РФ 1.09.2021, 14:19

Джо Байден

Фото: Getty Images

Встреча лидеров двух стран в Вашингтоне состоится сегодня.

Во время встречи в Вашингтоне с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Белого дома Джо Байден намерен дать ему гарантии по поводу противостояния российской агрессии, сообщает со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

По словам одного из собеседников, осведомленного касательно подготовки к переговорам, президент США будет стремиться заверить своего украинского коллегу в полной приверженности политике по сдерживанию российской экспансии в регионе.

Как рассказал высокопоставленный источник в администрации Байдена, стороны планируют обсудить варианты поддержки Украины для защиты ее национальной безопасности.

Речь идет, в частности, о новом пакете финансовой помощи на сумму $60 млн.

Кроме того, как отмечают источники в Белом доме, Байден намерен обсудить с Зеленским усилия Украины по борьбе с коррупцией.

Встреча лидеров двух стран в Вашингтоне, которая, как ожидалось, должна была пройти 30 августа, состоится 1 сентября.

Сам визит президента Украины в США будет иметь расширенный формат, а встреча с главой Белого дома пройдет тет-а-тет.

Как рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Зеленский обсудит с Байденом три блока вопросов: политический, экономический и тему безопасности.

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