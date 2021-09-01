Сергей Тихановский: У нас у всех настроение позитивное, духом бодры
- 1.09.2021, 14:27
Блогер рассказал, как идет рассмотрение его дела.
В гомельском СИЗО с 24 июня продолжается закрытый суд над политзаключенными Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем, Игорем Лосиком, Владимиром Цыгановичем, Дмитрием Поповым и Артемом Саковым.
В письме, копия которого имеется в распоряжении БелаПАН, Тихановский предположил, что суд продлится еще «пару месяцев»: «Хожу в суды. Они еще пару месяцев будут, потом апелляция, и месяца через три — в колонию. Понятно, что мне дадут немало».
«У нас у всех настроение позитивное, духом бодры. Сколько нас ни склоняли написать на помилование — никто даже об этом не думал, вины за нами нет никакой», — отметил политзаключенный.