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Сергей Тихановский: У нас у всех настроение позитивное, духом бодры

  • 1.09.2021, 14:27
Сергей Тихановский: У нас у всех настроение позитивное, духом бодры
Сергей Тихановский
Фото: «Радыё Свабода»

Блогер рассказал, как идет рассмотрение его дела.

В гомельском СИЗО с 24 июня продолжается закрытый суд над политзаключенными Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем, Игорем Лосиком, Владимиром Цыгановичем, Дмитрием Поповым и Артемом Саковым.

В письме, копия которого имеется в распоряжении БелаПАН, Тихановский предположил, что суд продлится еще «пару месяцев»: «Хожу в суды. Они еще пару месяцев будут, потом апелляция, и месяца через три — в колонию. Понятно, что мне дадут немало».

«У нас у всех настроение позитивное, духом бодры. Сколько нас ни склоняли написать на помилование — никто даже об этом не думал, вины за нами нет никакой», — отметил политзаключенный.

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