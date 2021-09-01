Что будет с белорусским рублем в сентябре? 1 1.09.2021, 15:00

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Резервы для искусственного поддержания курса уже исчерпаны.

Август прервал эту серию падения курса доллара: американская валюта в Беларуси закончила месяц ростом на 0,18% относительно начала месяца. Хотя курсы евро и российского рубля, а также стоимость валютной корзины, за август – снизились, пишет infobank.by.

Так получилось из-за глобального укрепления доллара США в августе: американская валюта в этом месяце выросла на мировых биржах к остальным валютам, в том числе к евро, что зафиксировано ростом индекса доллара USDX.

Кроме того, на фоне падения цен на нефть дешевел российский рубль, который в валютной корзине занимает 50%, то есть у него – наибольшее влияние на рубль белорусский. И в рамках взаимных колебаний валют в рамках корзины это способствовало росту курсу доллара.

Но глобальное усиление доллара США и падение цен на нефть были только в первые две декады августа: укреплялся доллар и к евро, и к российскому рублю, нефть сильно подешевела. Но третью декаду доллар ослаблялся – падал и к евро, и к RUR-рублю, нефть дорожала. Тем не менее, доллар закончил месяц «в плюсе», а нефть – «в минусе».

Изменение параметров мировых рынков за август 2021 года выглядит так:

индекс доллара USDX – вырос на 0,38%: произошло глобальное укрепление доллара

курс доллара к евро – вырос на 0,56%: европейская валюта ослабла к укрепившейся американской

цены на нефть – упали на 6,0%: «черное золото» по итогам месяца подешевело

курс доллара в России – вырос на 0,15%: российский рубль чуть ослаб к усилившемуся во всем мире доллару, но фоне падения цен на нефть должно было быть еще большее ослабление рос рубля.

Доллар падал в Беларуси 4 месяца подряд, а рост его в августе оказался очень незначительным – всего только 0,18%.

Евро закончил август в Беларуси падением на 0,43%, и это – четвертый подряд месяц ослабления евро к BYN-рублю.

Падение курса российского рубля в Беларуси за август – совсем незначительное, всего лишь 0,05%.

В результате всего этого падение стоимости валютной корзины стало самым малым в 2021-м – 0,06%.

Как видим, в августе произошло совсем незначительное изменение курсов по итогам месяца. В отличие от прошлого месяца, когда в Беларуси за июль заметно выросли курсы всех основных иностранных валют.

По итогам валютных торгов на БВФБ за август:

доллар – подорожал на 0,18% (+2,11% годовых)

евро – подешевел на 0,43% (-5,16% годовых)

рубль РФ – подешевел на 0,05% (-0,67% годовых)

валютная корзина – подешевела на 0,06% (-0,75% годовых).

За 8 месяцев 2021-го подешевели в Беларуси все основные иностранные валюты:

белорусский рубль укрепился «по всем фронтам» относительно начала года: за период с конца 2020 года по конец августа 2021-го (за 243 дня):

доллар – подешевел на 2,90% (-4,36% годовых)

евро – подешевел на 6,52% (-9,80% годовых)

рубль РФ – подешевел на 2,00% (-3,00% годовых)

валютная корзина – подешевела на 3,19% (-4,79% годовых).

По окончании августа 2021-го доллар США в Беларуси остался на одном из самых низких курсовых значений с конца августа 2020-го – ровно через год после девальвации.

То же – и относительно евро. И даже больше: евро упал в этом году еще более значительно, и сейчас он также близок к додевальвационному августовскому курсу 2020-го.

И российский рубль сейчас близок к минимуму после августа 2020-го. Но сильно удешевлять его – это значит вредить белорусским экспортерам.

Если же смотреть по валютной корзине, белорусский рубль 23 августа укрепился до максимума в 2021 году, почти что, достигнув минимального значения, что было в октябре 2020-го.

За счет каких средств это было сделано – известно будет позже, если это вообще станет возможным узнать: власти все больше скрывают статистических данных, и понятно, что многое вообще не показывается.

Но в июле, например, на поддержку курса пошла иностранная валюта из ЗВР, которая была восполнена временными суммами по сделкам РЕПО. В июле были значительные выплаты по внешнему долгу. Еще больше они были в августе.

В целом уже понятно, что возможность удержания валютно-курсовой стабильности в Беларуси в условиях начавшихся санкций будет равна ее возможности внешнего заимствования, которое сейчас может быть только из России.

Но что можно утверждать с высокой долей вероятности, что укрепления белорусского рубля, как оно происходило за предыдущие четыре месяца (апрель-июль), больше уже не будет.

Стоимость валютной корзины уже и так вблизи нижней границы коридора, а 23 августа она подошла к ней вплотную.

Этот коридор определился в прошлом году: тогда Нацбанк не дал ни ослабеть, ни укрепиться BYN-рублю настолько, чтобы стоимость валютной корзины, соответственно, не подорожала свыше 0,3200 BYN (верхняя граница коридора) и, что было позже, не подешевела ниже 0,3000 BYN (нижняя граница).

Это значит, что валютной корзине уже совсем мало места для удешевления, и курс доллара в Беларуси может упасть только по причине своего глобального ослабления – в рамках кросс-курсов внутри валютной корзины.

Например, после 23 августа, после достижения минимальной в этом году стоимости валютной корзины, курсы валют, в целом, снова пошли вверх (очевидно, в период наименьших курсов скупалась валюта для оплаты внешнего долга).

Так что в лучшем случае белорусский рубль в сентябре останется стабильным по валютной корзине – ее стоимости не дадут упасть за нижний предел коридора допустимых значений. Хотя доллар может заметно вырасти даже при этом – если будет его глобальное усиление.

Но скорей всего в сентябре произойдет ослабление белорусского рубля. Например, низкий урожай зерновых вынудит тратить валюту на закупку дополнительного объема зерна, власти уже запретили его экспорт. Да и все ближе начало действия санкций.

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