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В Кабуле заметили первый иностранный самолет после вывода войск США

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  • 1.09.2021, 15:08
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В Кабуле заметили первый иностранный самолет после вывода войск США

В аэропорт прибыли зарубежные технические специалисты?

В аэропорт Кабула прибыл транспортный самолет C-17 авиакомпании Qatar Airways. Об этом сообщает Telegram-канал "Военный обозреватель", обнародовавший видео с места событий в среду, 1 сентября.

"Транспортный C-17 Qatar Airways стал первым иностранным самолетом, прибывшим в Кабул после вывода иностранных войск", – говорится в сообщении.

При этом в конце видео заметен еще один C-17A Globemaster III неизвестной государственной принадлежности.

Указано, что Катар и Турция будут оказывать поддержку представителям движения "Талибан" в обслуживании аэропорта. При этом иностранные технические специалисты уже якобы прибыли в Кабул.

Ранее сообщалось, что в трех провинциях Афганистана идут бои сопротивления с талибами. Это регионы Панджшер, Парван и Баглан.

Также лидер сопротивления провинции Панджшер Ахмад Масуд заявил, что готов заключить мир с талибами, если они обязуются двигаться в сторону цивилизованности.

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