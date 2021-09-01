«Токсичность белорусских властей достигла такого уровня, что находиться в их рядах все опаснее» 1 1.09.2021, 15:31

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ЕС готов отказаться от хирургически выверенных санкций и «лупить по площадям».

Кризис с мигрантами, кажется, может иметь последствия, на которые никто даже не рассчитывал. Вчера комиссар ЕС по внутренней политике сказала, что ответом на кризис могут стать визовые ограничения для всех, кто связан с белорусскими властями, пишет телеграм-канал «Письма к дочери».

Мы, конечно, привыкли, что визовые санкции имеют эффект близкий к нулевому. Но тут, надо сказать, другое. Когда речь идет о персональных визовых санкциях, то люди, которые под них попали, могут рассчитывать, что государство компенсирует им перенесенные страдания. А с компенсацией и Европа эта не очень-то нужна.

Но, в данном случае, по крайней мере если судить по первоначальным формулировкам, речь идет обо всех, кто трудится на ниве государственной службы. И чтобы компенсировать всем, даже моральной поддержки не хватит. А, учитывая, что европейские бюрократы с трудом принимают решения, но с еще большим трудом их отменяют, то, получается, Акрополис для этих трудящихся может закрыться навсегда.

И это конечно может показаться обидным и несправедливым. Но мы много раз говорили, что токсичность белорусских властей достигла такого уровня, когда даже стоять с ними рядом опасно для репутации, кармы и жизненных перспектив. Так находиться внутри еще опаснее. Даже если ни в чем не виноват. Потому что усталость от своеобразия политически практик белорусских властей достигла уже такого уровня, когда ЕС готов отказаться от хирургически выверенных санкций и лупить по площадям.

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