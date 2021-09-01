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Глава МИД Украины: Лавров заблудился в трех соснах русской истории

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  • 1.09.2021, 15:58
  • 5,646
Глава МИД Украины: Лавров заблудился в трех соснах русской истории
Дмитрий Кулеба

Министра иностранных дел России поймали на лжи.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что глава МИД России Лавров заблудился в трех соснах русской истории.

Об этом он написал в Twitter.

«Министр Лавров заблудился в трех соснах русской истории. До 18 века его государство имело одно название: Московия. В 10 веке крестили Русь в Киеве, а не Московию», — написал он.

По словам Кулебы, «чтобы воровать чужую историю, много ума не надо».

«Не только российский газ, а и пропаганда — самые грязные в мире», — сказал он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинская власть якобы «упражняется в какой-то словесной эквилибристике».

«То считают, что Русь — это их исконное название. То говорят, что крещение Руси — это как раз праздник именно украинский, и так далее», — сказал он.

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