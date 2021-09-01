Глава МИД Украины: Лавров заблудился в трех соснах русской истории

Міністр Лавров заблукав у трьох соснах російської історії. До 18 століття його держава мала одну назву: Московія. У 10 столітті хрестили Русь у Києві, а не Московію. Щоб красти чужу історію, багато розуму не треба. Не лише російський газ, а і пропаганда — найбрудніші у світі. https://t.co/ku9BdRkkXe