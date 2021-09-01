Глава МИД Украины: Лавров заблудился в трех соснах русской истории

Глава МИД Украины: Лавров заблудился в трех соснах русской истории9
- 1.09.2021, 15:58
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Министра иностранных дел России поймали на лжи.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что глава МИД России Лавров заблудился в трех соснах русской истории.
Об этом он написал в Twitter.
«Министр Лавров заблудился в трех соснах русской истории. До 18 века его государство имело одно название: Московия. В 10 веке крестили Русь в Киеве, а не Московию», — написал он.
По словам Кулебы, «чтобы воровать чужую историю, много ума не надо».
«Не только российский газ, а и пропаганда — самые грязные в мире», — сказал он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинская власть якобы «упражняется в какой-то словесной эквилибристике».
«То считают, что Русь — это их исконное название. То говорят, что крещение Руси — это как раз праздник именно украинский, и так далее», — сказал он.
Міністр Лавров заблукав у трьох соснах російської історії. До 18 століття його держава мала одну назву: Московія. У 10 столітті хрестили Русь у Києві, а не Московію. Щоб красти чужу історію, багато розуму не треба. Не лише російський газ, а і пропаганда — найбрудніші у світі. https://t.co/ku9BdRkkXe— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 1, 2021