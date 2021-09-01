Гаагский суд вынес решение по иску к режиму Лукашенко 7 1.09.2021, 16:20

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Официальные власти проиграли дело.

Международный арбитражный суд в Гааге обязал Беларусь выплатить 22,5 миллиона долларов российскому инвестору за экспроприированное имущество и нарушение стандарта справедливого обращения, сообщает «Радыё Свабода».

В 2003 году компания «Манолиум-Процессинг» заключила с Мингорисполкомом инвестдоговор на застройку земельного участка в центре беларуской столицы. В качестве платы за получение такого права россиянам нужно было возвести несколько коммунальных объектов.

Вскоре это право у них отобрали. Несмотря на то, что к тому моменту объекты уже были построены, белорусские госорганы отказались компенсировать затраты. «Манолиум-Процессинг» требовал возместить упущенную выгоду.

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