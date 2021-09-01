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Из колонии пропал политзаключенный Артем Анищук

  • 1.09.2021, 16:38
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Из колонии пропал политзаключенный Артем Анищук
Артем Анищук

Жене отказались сообщить его местонахождение.

Неизвестно местонахождение политзаключенного Артема Анищука, который отбывал наказание в могилевской колонии. Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», в колонии его жене отказались сообщить, где находится заключенный.

Артем Анищук был осужден на 2 года колонии общего режима. Его и еще четырех минчан обвинили в повреждении автомобиля жены милиционера: «Прокололи шины, запенили монтажной пеной дверные проемы, залили краской кузов». Молодых людей задержали 29 сентября прошлого года в Боровой.

Артем Анищук отбывал наказание в могилевской колонии, отмечает (zerkalo.iohttps://news.zerkalo.io/life/2356.html). Там, по информации правозащитников, его удерживали в ШИЗО сорок суток подряд. Там на Анищука набросился заключенный с психическими заболеваниями и расцарапал ему станком спину.

В колонии на политзаключенного возбудили еще одно уголовное дело по статье о «злостном неповиновении требованиям администрации исправительного учреждения».

Анищука поместили в ПКТ — помещение камерного типа. Это своеобразная внутренняя тюрьма в колонии.

Однако прокуратура признала незаконным наказание в виде ПКТ, уголовное дело должно было быть прекращено. Однако, по информации родственников, следователь данное дело не закрывает. Он ссылается на то, что к нему не дошли документы из прокуратуры, где указано, что в ПКТ Анищук находился незаконно.

— Но даже мне в начале августа уже пришел этот документ. И Артему пришла бумага, что прокуратура отменила ПКТ. Но почему-то до следователя за два месяца эти документы не дошли, — рассказывает жена Артема Ольга.

Также родственникам стало известно, что следователь назначил Артему психиатрическую экспертизу. Адвокат письменно запросил разъяснения по делу у следователя, тот ответил, что «оснований для прекращения уголовного дела нет». При этом он продлил следствие по статье 411 УК еще на месяц — до 13 сентября.

Также жена рассказывает, что сейчас нет информации о местонахождении Артема. От него перестали приходить письма.

31 августа Ольга с адвокатом приезжали в могилевскую колонию, однако там сказали, что заключенного Анищука там нет. Но где находится — не сказали.

В могилевском отделении Департамента исполнения наказаний также не располагали информацией, заявив, что «распределением занимается Минск».

Следователь, который ведет уголовное дело по статье 411 УК, тоже не знает, где сейчас Анищук.

В Департаменте исполнения наказания в Минске супруге Артема сказали, что информацию, где находится Анищук, смогут предоставить только в пятницу, 3 сентября.

— На сегодняшний день я не знаю, где Артем, куда его этапировали и вообще, что происходит, — говорит Ольга.

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