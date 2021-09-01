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В Германии машинисты поездов в третий раз за месяц бастуют из-за спора с Deutsche Bahn

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  • 1.09.2021, 16:45
В Германии машинисты поездов в третий раз за месяц бастуют из-за спора с Deutsche Bahn

Они хотят увеличения зарплат и бонус в размере 600 евро.

Немецкий профсоюз машинистов локомотивов GDL в третий раз за последний месяц объявляет забастовку из-за спора с Deutsche Bahn по зарплате.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Машинисты грузовых поездов начнут бастовать с 17:00 1 сентября, а пассажирских поездов - с утра 2 сентября, забастовка продлится до утра следующего вторника, 7 сентября.

В Deutsche Bahn прокомментировали, что попытаются обеспечить как можно меньшие задержки доставки товаров.

В ассоциациях промышленных производителей раскритиковали забастовку, заявив, что это создает ряд проблем и провоцирует повышение цен.

Предыдущая забастовка машинистов закончилась неделю назад и длилась четыре дня.

Профсоюз хочет увеличения зарплат на 3,2% и бонус в размере 600 евро из-за последствий пандемии коронавируса.

Перед этим последняя значительная забастовка работников Deutsche Bahn состоялась в декабре 2018 года.

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