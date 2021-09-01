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Генетики выяснили происхождение первых жителей Скандинавии

  • 1.09.2021, 16:54
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Генетики выяснили происхождение первых жителей Скандинавии

Откуда они пришли?

Междисциплинарная исследовательская группа объединила генетические и археологические данные с реконструкциями ледяных щитов, чтобы исследовать древнейших людей Скандинавского полуострова, пишет «Новое время».

Исследователи извлекли ДНК из костей и зубов семи человек с норвежского атлантического побережья и балтийских островов Готланд и Стора Карлсе.

«Одна из причин, по которой происхождение первых скандинавов столь загадочно, — это серьезный сдвиг в технологии изготовления каменных орудий, который произошел вскоре после того, как они туда попали. Эта новая технология, казалось, возникла в Восточной Европе, и вопрос о том, как она попала в Скандинавию, оставался открытым», — заявил автор исследования Ян Апель, старший преподаватель археологии Лундского университета в Швеции.

После изучения ДНК ученые сравнили геномные данные с генетическими вариациями современных им охотников-собирателей из других частей Европы.

«К нашему удивлению, охотники-собиратели с норвежского атлантического побережья были генетически более похожи на современные популяции с востока Балтийского моря, в то время как охотники-собиратели из современной Швеции были генетически больше похожи на людей из Центральной и Западной Европы. Можно сказать, что в Скандинавии в то время географический запад был генетическим востоком и наоборот», — отметил Апель.

Это противоречие между генетикой и географией можно объяснить двумя основными миграциями в Скандинавию. Сначала произошла миграция с юга — современных Дании и Германии — это было примерно 11700 лет назад. Затем произошла дополнительная миграция с северо-востока после того, как атлантическое побережье в северной Финляндии и Норвегии освободилось ото льда.

Эти результаты согласуются с археологическими наблюдениями, согласно которым самые ранние проявления новой технологии изготовления каменных орудий в Скандинавии были зарегистрированы в Финляндии, на северо-западе России и Норвегии и датируются примерно 10300 лет назад. Подобная технология на юге Швеции и Дании появилась значительно позже.

«Две группы, прибывшие в Скандинавию, изначально были совершенно разными генетически и имели разную внешность. У жителей юга были голубые глаза и относительно темная кожа. С другой стороны, у жителей северо-востока были разные цвета глаз и бледная кожа. Генетические варианты, связанные со светлой кожей и пигментацией глаз, в среднем чаще встречаются среди скандинавских охотников-собирателей, чем у их предков из других частей Европы», — рассказал Ян Апель.

Это говорит о том, что местная адаптация к климату высоких широт, связанная с низким уровнем солнечного света и низких температур, произошла в Скандинавии после прибытия этих групп.

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