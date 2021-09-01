Политолог: Уровень нелояльности провинциальных чиновников к власти впечатляет 1.09.2021, 17:18

У режима могут появиться серьезные проблемы.

В эфире «Радыё Свабода» политолог, востоковед Сергей Богдан, который живет в Германии, рассказал о времени, которое этим летом он провел в Молодечно. По мнению эксперта, белорусской власти есть над чем задуматься.

— Я более двух месяцев провел в белорусской провинции. За это время я был впечатлен уровнем нелояльности со стороны начальства к власти в Минске. Это вообще не вызывает симпатии.

Вспоминаются слова советского диссидента Юрия Власова, который говорил, что ему более всего противно «массовое прозрение».

Так вот «массовое прозрение» людей, которые двадцать лет были председателями избирательных комиссий, и занимались тем, чем занимались, вызывает очень противоречивые чувства.

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