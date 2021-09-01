Российский школьник поймал Путина на незнании истории 12 1.09.2021, 17:38

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фото: ap

Глава Кремля перепутал войны.

Владимир Путин во время открытого урока истории 1 сентября в детском центре "Океан" во Владивостоке перепутал Семилетнюю войну с Северной. В уроке участвовали школьники — победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. На ошибку главе государства указал один из школьников.

"МК" привел слова Путина на уроке: "Чего Петр I учинил Семилетнюю войну? Чего он со шведами-то воевал? И вообще битва под Полтавой, вот вы представляете, где Швеция и где Полтава? А решающая битва между армиями Петра I и Карла XII состоялась под Полтавой.

Извините, ни фига себе! Че они делали все там под Полтавой? Это же все имеет значение, это нам позволит использовать знания прошлого для лучшего понимания сегодняшнего дня".

Сразу же после завершения выступления "учителя" Путина слово взял Никанор Толстых из Воркуты: "Не сочтите за мою как бы... в общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война. Раз урок истории, я хочу ребятам быстро рассказать, что Северная война длилась с 1700 года по 1721-й".

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