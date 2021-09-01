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Три актуальных вопроса о COVID-19

  • Евгений Комаровский
  • 1.09.2021, 17:48
  • 2,568
Три актуальных вопроса о COVID-19

Нужно прививаться, как только есть возможность.

Коронавирус штамма Дельта передается через поверхности?

Коронавирус штамма Дельта передается с такой же активностью, как и коронавирус штамма Альфа, но его надо меньше. Вообще отношение современной медицины — то есть научной, эволюционирующей, исследующей медицины — к самому контактному пути передачи коронавируса принципиально изменилось за время пандемии. В начале пандемии этот путь рассматривался чуть ли не как самый главный, поэтому все мыли, стирали, а санитайзерам уделялось огромное внимание. Помните, как много мы рассказывали о том, как открывать двери локтями, обрабатывать телефоны и ручки дверей? Сейчас же стало ясно, что контактным путем получает вирус максимум 1% зараженных. Основной путь — аэрозольный.

Поэтому я бы сегодня вообще не заморачивался возможностью заражения через поверхности. Ну это возможно только когда какой-то реальный суперраспространитель начихал на что-то, а вы немедленно за это схватились и тут же потерли себе глаз или начали облизывать то, на что он начихал. Других способов передачи я реально себе не представляю.

После первой дозы заболел COVID-19. Когда и как дальше вакцинироваться?

На этот вопрос действительно пока нет однозначного ответа. Я лично считаю, что если вы сделали первую дозу и тут же заболели, то надо подождать полгода, а потом просто привиться заново. Как будто не вакцинировались. Потому что вакцина явно не сработала. Но это я озвучиваю свое мнение, не подкрепленное никакими исследованиями.

И есть еще один нюанс. Вот если бы мне ввели вакцину, она не сработала, и я заболел, то повторно я бы стал прививаться уже другой вакциной.

Когда после перенесенного COVID-19 можно прививаться?

Казалось бы, такой очевидный вопрос… Поначалу были разговоры о том, что если вы переболели, то три месяца нужно не прививаться. Сейчас же все больше данных о том, что факт перенесенной болезни никоим образом не влияет на целесообразность вакцинации. Потому что вакцинация создает такой уровень защиты из антител и Т-клеток памяти, который оказывается намного выше, чем после болезни.

Поэтому если вы выздоровели и чувствуете себя хорошо, нет явных последствий, то по прошествии месяца-двух уже можно вакцинироваться. Правда, некоторые считают, что можно не раньше трех месяцев, некоторые — что не раньше шести месяцев. Лично у меня прошло четыре с половиной месяца после болезни. Но если бы появилась возможность вакцинироваться раньше, я бы привился раньше. Хотя бы потому, что когда ты получаешь вторую дозу, то испытываешь огромное психологическое облегчение. Вот просто перестаешь дергаться и бояться.

Поэтому я рекомендую прививаться, как только есть возможность. Да, возможно, не сработает. Ну привьемся еще через годик. Ничего страшного не будет.

Евгений Комаровский, komarovskiy.net

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