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В Израиле умер один из последних узников Варшавского гетто

  • 1.09.2021, 18:20
  • 2,340
В Израиле умер один из последних узников Варшавского гетто

Шалом Штемберг пережил пять концлагерей.

В Хайфе на 99-м году жизни скончался один из последних узников Варшавского гетто Шалом Штемберг. Об этом сообщило 31 августа израильское издание Newsru.co.il.

По данным издания, Штемберг пережил пять нацистских лагерей, в том числе Дахау, Бухенвальд и Аушвиц. После войны репатриировался в Израиль. Много сделал для увековечивания памяти о Холокосте, в том числе рассказывая о пережитом.

Шалом был активистом ассоциации "Яд Эзер ле-Хавер", помогающей пережившим Холокост. Глава организации Шимон Сабаг, говоря о его смерти, сказал, что он будто потерял брата. Сабаг рассказал, что Штемберг основал в городе Бейт Шеан первый кинотеатр и первую футбольную команду.

За общественную деятельность он был удостоен звания почетного гражданина Хайфы.

Штемберга похоронили 31 августа на городском кладбище Хайфы.

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