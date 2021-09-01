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Валерий Цепкало: Нет шанса у паразитов при общенациональной забастовке

  • 1.09.2021, 18:33
  • 3,902
Валерий Цепкало: Нет шанса у паразитов при общенациональной забастовке
Валерий Цепкало

Кандидат в президенты Беларуси поддержал требования рабочих.

В связи с объявлением лидером Белорусского объединения рабочих Сергеем Дылевским о предзабастовочном положении в Беларуси и готовности большей части рабочих к решительному отстаиванию своих справедливых требований, один из соперников Лукашенко на выборах 2020 года года Валерий Цепкало в своем телеграм-канале, в частности, написал:

– Уже более чем год назад, все мы с Вами отказали Лукашенко и вышли, не единожды вышли на марш Свободы, но не были услышаны.

От Вас и вашей решительности сегодня зависит, как быстро выпустят политических заключенных, будущее всей нашей страны, будущее каждого человека вокруг Вас и даже тех, кого Вы еще не знаете, а также тех, кто еще не родился. Нет шанса у паразитов при общенациональной забастовке. Позвольте себе стать тем героем, о которых вы читали в книгах и о ком снимают фильмы. Остановите заводы! Остановите узурпатора! Остановите беззаконие! Освободите страну от паразитов уничтожающих белорусский народ! - написал Валерий Цепкало.

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