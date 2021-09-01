Ученые: Люди могут безопасно долететь до Марса 6 1.09.2021, 19:20

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Но они должны вернуться в течение четырех лет.

Международная группа ученых провела исследование, в рамках которого оценила риски, связанные с космической радиацией во время путешествия к Марсу. В результате они пришли к выводу, что такое путешествие возможно, но астронавты должны успеть совершить его в течение четырех лет, сообщает The Next web.

Гонка за покорение Марса набирает оборотов. Так, Китай присоединился к США в попытке доставить людей на Красную планету уже к 2030 году. Одна из основных преград на этом пути – радиация от Солнца, звезд и галактик. Она может вызывать развитие рака или даже лучевую болезнь во время путешествия.

В ходе исследования ученые объединили геофизические модели излучения частиц с моделированием того, как они могут повлиять на космический корабль и его пассажиров. Расчеты показали, что решающую роль играет толщина защитного экрана. Относительно толстый материал может защитить астронавтов, а вот слишком толстый – может увеличить дозы радиации, которые они получат.

Ученые также заявили, что оптимальным временем для полета на Красную планету является пик солнечной активности. Они считают, что совершить путешествие за это время вполне реально. Но астронавты должны начать полет и вернуться на Землю в течение четырех лет.

«Это исследование показывает, что хотя космическое излучение накладывает строгие ограничения на то, насколько тяжелым может быть космический корабль и время запуска, а также демонстрирует технологические трудности для полетов людей на Марс, такая миссия все же жизнеспособна», - заявил соавтор исследования Юрий Шприц.

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