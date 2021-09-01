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Два урока «Открытого урока»

  • Егор Седов
  • 1.09.2021, 19:37
  • 1,420
Два урока «Открытого урока»

Сказка о голом короле на современный лад.

Что нам сегодня показали?

А показали нам сказку о голом короле на современный лад.

Хитрые портняжки (сейчас их зовут политтехнологами, спичрайтерами, пиарщиками) сшили королю платье. Из "очищенной от фальсификаций" истории.

И гордо зашагал король на "Открытый урок" - не столько для школьников, сколько для всех жителей страны. И вот тут некое дитя высказалось... И ведь не возразишь! Промахнулся нынче Акела-то наш...

Вопрос, что теперь делать?

Исправить в учебниках даты Северной и Семилетней войн? Да можно, наверное.

Но как исправить Фридриха на Карла, Карл?!

Но больше доставляет не сам совершивший ошибку, а свита, играющая короля.

Например, директриса той школы, в которой учится мальчик, поправивший Известно-Кого.

"Наверное, это сочетание молодости, когда ещё существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определённых результатов. Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом. А в молодости... Ну, наверное, какая-то определённая наглость. Мальчик у нас, конечно, звёздный, хороший — это однозначно. Он занимает активную гражданскую позицию.

Но скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича, но это мы начинаем понимать с годами".

Дама, наверное, хотела сказать что-то плохое. Как-то нивелировать поступок воркутинского школьника Никанора Толстых. Так ей это не удалось! Она, сама того не желая, произнесла отличный комплимент!

И вот тут придется пояснить. Для меня вполне естественна картина мира по Оруэллу: везде и всюду мы видим первых, вторых и третьих - имеющих власть (славу, богатство и т.д.), тех, кто довольно близко к ним, потенциальных конкурентов, а также остальных прочих. В нормальных обществах существуют социальные лифты, проблема решается. В не очень нормальных все решается не очень нормально, мягко говоря: первые изо всех сил держатся за свое первенство. И руками, и ногами, и зубами...

А как конкурировать нечестно? Ну, например, убив потенциального конкурента в зародыше. Внушив с детских лет, что скромность - некая добродетель. А взрослого, тем более - занимающего положение в обществе (какое? стоячее, сидячее?), даже если он ошибается, поправлять низзя - это наглость!

К счастью, это работает не всегда. И это - второй урок "Открытого урока".

Ну, раз уж у нас 1 сентября, напомню историю, о которой как-то уже рассказывал. С президентами/генсеками не встречался (точнее, с одним как-то раз встречался, но уже после школы, а он президентом уже давно не был, доброго здравия и долгих лет ему!)

Но ту самую "наглость" однажды проявил.

Уже пересказывал эту историю, но могу повторить.

Планета Плутон, как известно, была открыта недавно. А спутник Плутона Харон - и того позже.

Советские учебники запаздывали. А вот научно-популярная литература (читателем которой я был) оказалась более передовой, там про Харон уже говорилось.

Вот я и сообщил (хотя ОРЗ были практически постоянными, в школе-то все равно появлялся) на природоведении географичке, что - да, есть вот такое, спутник открыт недавно.

И ожидал похвалы, а получил конфликт.

Потому что это был наезд школьника на Авторитет! (Его, разумеется, не было и в помине - настоящему учительскому авторитету покушения не страшны).

Конфликт продолжался год. Но подловить... меня... на географии? На началах астрономии? Ну-ну...)))

Конфликт развивался бы и дальше, но через год она ушла. Возможно, были конфликты и в учительской, я не знаю - но с такими ее представлениями об авторитете это немудрено.

В общем, воркутинскому парню пожелаю не сдаваться. Потому что если дважды два - четыре, а не пять, как это кто-то утверждает, то кто-то все-таки должен сказать "четыре". И скромность тут ни к чему.

Егор Седов, Facebook

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