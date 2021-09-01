Продажи новых автомобилей в Украине рекордно выросли

Продажи новых автомобилей в Украине рекордно выросли1
- 1.09.2021, 20:01
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Это лучший результат августа за последние восемь лет.
Украинцы в августе приобрели 8,5 тысяч новых легковых авто. Это на 22% больше, чем в августе прошлого года. Это лучший результат августа за последние восемь лет, сообщает Укравтопром.
По-прежнему самыми популярными автомобилями у жителей Украины являются транспортные средства марки RENAULT. Этих машин зарегистрировано 1 274 единицы. Тем не менее, по сравнению с августом 2020 года реализация новых "французов" в Украине снизилась на 4,5%.
Не изменила свои позиции японская марка TOYOTA – 1 260 регистраций (+ 10%).
На третьем месте по популярности в Украине – КIА. Авто этой марки приобрели 840 покупателей, 603 из которых предпочли кроссовер KIA Sportage.
Четвертый результат у NISSAN - 446 авто (+ 59%).
Пятерку замыкает SKODA. В годовом исчислении спрос на эти машины вырос на 49% до 438 авто.
Также в ТОП-10 августа 2021 по популярности:
MITSUBISHI - 373 авто (+ 63%)
VOLKSWAGEN - 370 авто (-34%)
CHERY - 367 авто (+ 151%)
HYUNDAI - 347 авто (+ 2%)
SUZUKI - 297 авто (-4%).
Всего с января по август текущего украинцы приобрели и поставили на учет 66,7 тысяч новых легковых автомобилей, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.