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Продажи новых автомобилей в Украине рекордно выросли

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  • 1.09.2021, 20:01
  • 1,738
Продажи новых автомобилей в Украине рекордно выросли
иллюстрационное Фото

Это лучший результат августа за последние восемь лет.

Украинцы в августе приобрели 8,5 тысяч новых легковых авто. Это на 22% больше, чем в августе прошлого года. Это лучший результат августа за последние восемь лет, сообщает Укравтопром.

По-прежнему самыми популярными автомобилями у жителей Украины являются транспортные средства марки RENAULT. Этих машин зарегистрировано 1 274 единицы. Тем не менее, по сравнению с августом 2020 года реализация новых "французов" в Украине снизилась на 4,5%.

Не изменила свои позиции японская марка TOYOTA – 1 260 регистраций (+ 10%).

На третьем месте по популярности в Украине – КIА. Авто этой марки приобрели 840 покупателей, 603 из которых предпочли кроссовер KIA Sportage.

Четвертый результат у NISSAN - 446 авто (+ 59%).

Пятерку замыкает SKODA. В годовом исчислении спрос на эти машины вырос на 49% до 438 авто.

Также в ТОП-10 августа 2021 по популярности:

MITSUBISHI - 373 авто (+ 63%)

VOLKSWAGEN - 370 авто (-34%)

CHERY - 367 авто (+ 151%)

HYUNDAI - 347 авто (+ 2%)

SUZUKI - 297 авто (-4%).

Всего с января по август текущего украинцы приобрели и поставили на учет 66,7 тысяч новых легковых автомобилей, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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