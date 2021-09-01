МВД придумало правила для движения на электросамокатах 8 1.09.2021, 20:28

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Не больше 25 км/ч и только трезвым.

МВД Беларуси хочет внести изменения в ПДД, которые касаются электросамокатов и других средств персональной мобильности. Предложения внесены в проект указа.

В середине августа этого года в Мингорисполком и столичную милицию была направлена петиция, в которой люди просили запретить ездить на электросамокатах по тротуарам и пешеходным дорожкам, либо ограничить скорость их передвижения до 15 км/ч.

Недавно на коллективное обращение поступил ответ, его подписал начальник ГАИ Минска Сергей Бабич. В нем сообщается, что действующий закон полностью не регулирует участие в дорожном движении людей на средствах персональной мобильности, в т.ч. и электросамокатах. Для того, чтобы навести порядок в этой части, МВД Беларуси подготовил некоторые изменения в ПДД, они внесены в проект указа.

Что предлагает МВД

отнести к пешеходам людей, которые ездят на средствах персональной мобильности;

передвигаться на таких средствах можно будет по велодорожкам, а если их нет — по тротуарам, пешеходной дорожке или обочине, не создавая препятствия другим пешеходам;

пересекать проезжую часть на таких средствах можно лишь со скоростью идущего пешехода;

перед выездом на проезжую часть нужно заблаговременно снизить скорость и выезжать на нее если обеспечена безопасность.

Требования к средствам персональной мобильности

технически возможная скорость не более 25 км/ч;

исправная тормозная система;

исправное рулевое управление (при наличии);

наличие фары (фонаря) при движении в темное время суток или условиях недостаточной видимости.

Без выполнения этих требований выезжать на дорогу на средстве персональной мобильности запрещено. Также нельзя будет передвигаться на них в состоянии опьянения и детям до 12 лет (кроме жилых и пешеходных зон).

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