закрыть
1 сентября 2021, среда, 21:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

МВД придумало правила для движения на электросамокатах

8
  • 1.09.2021, 20:28
  • 3,880
МВД придумало правила для движения на электросамокатах

Не больше 25 км/ч и только трезвым.

МВД Беларуси хочет внести изменения в ПДД, которые касаются электросамокатов и других средств персональной мобильности. Предложения внесены в проект указа.

В середине августа этого года в Мингорисполком и столичную милицию была направлена петиция, в которой люди просили запретить ездить на электросамокатах по тротуарам и пешеходным дорожкам, либо ограничить скорость их передвижения до 15 км/ч.

Недавно на коллективное обращение поступил ответ, его подписал начальник ГАИ Минска Сергей Бабич. В нем сообщается, что действующий закон полностью не регулирует участие в дорожном движении людей на средствах персональной мобильности, в т.ч. и электросамокатах. Для того, чтобы навести порядок в этой части, МВД Беларуси подготовил некоторые изменения в ПДД, они внесены в проект указа.

Что предлагает МВД

отнести к пешеходам людей, которые ездят на средствах персональной мобильности;

передвигаться на таких средствах можно будет по велодорожкам, а если их нет — по тротуарам, пешеходной дорожке или обочине, не создавая препятствия другим пешеходам;

пересекать проезжую часть на таких средствах можно лишь со скоростью идущего пешехода;

перед выездом на проезжую часть нужно заблаговременно снизить скорость и выезжать на нее если обеспечена безопасность.

Требования к средствам персональной мобильности

технически возможная скорость не более 25 км/ч;

исправная тормозная система;

исправное рулевое управление (при наличии);

наличие фары (фонаря) при движении в темное время суток или условиях недостаточной видимости.

Без выполнения этих требований выезжать на дорогу на средстве персональной мобильности запрещено. Также нельзя будет передвигаться на них в состоянии опьянения и детям до 12 лет (кроме жилых и пешеходных зон).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»