МВД придумало правила для движения на электросамокатах

МВД придумало правила для движения на электросамокатах8
- 1.09.2021, 20:28
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Не больше 25 км/ч и только трезвым.
МВД Беларуси хочет внести изменения в ПДД, которые касаются электросамокатов и других средств персональной мобильности. Предложения внесены в проект указа.
В середине августа этого года в Мингорисполком и столичную милицию была направлена петиция, в которой люди просили запретить ездить на электросамокатах по тротуарам и пешеходным дорожкам, либо ограничить скорость их передвижения до 15 км/ч.
Недавно на коллективное обращение поступил ответ, его подписал начальник ГАИ Минска Сергей Бабич. В нем сообщается, что действующий закон полностью не регулирует участие в дорожном движении людей на средствах персональной мобильности, в т.ч. и электросамокатах. Для того, чтобы навести порядок в этой части, МВД Беларуси подготовил некоторые изменения в ПДД, они внесены в проект указа.
Что предлагает МВД
отнести к пешеходам людей, которые ездят на средствах персональной мобильности;
передвигаться на таких средствах можно будет по велодорожкам, а если их нет — по тротуарам, пешеходной дорожке или обочине, не создавая препятствия другим пешеходам;
пересекать проезжую часть на таких средствах можно лишь со скоростью идущего пешехода;
перед выездом на проезжую часть нужно заблаговременно снизить скорость и выезжать на нее если обеспечена безопасность.
Требования к средствам персональной мобильности
технически возможная скорость не более 25 км/ч;
исправная тормозная система;
исправное рулевое управление (при наличии);
наличие фары (фонаря) при движении в темное время суток или условиях недостаточной видимости.
Без выполнения этих требований выезжать на дорогу на средстве персональной мобильности запрещено. Также нельзя будет передвигаться на них в состоянии опьянения и детям до 12 лет (кроме жилых и пешеходных зон).