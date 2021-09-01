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Bloomberg: Страны ОПЕК+ продолжат увеличивать добычу нефти

  • 1.09.2021, 20:44
Bloomberg: Страны ОПЕК+ продолжат увеличивать добычу нефти

1 сентября цена на нефть марки Brent в моменте снижалась почти на 3%.

Министры стран ОПЕК+ не стали менять принятый еще в июле план по увеличению добычи нефти на 0,4 млн баррелей в сутки. На решение участников встречи оказал влияние отчет о состоянии нефтяного рынка в августе.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что решение о сохранении плана постепенного увеличения добычи нефти принималось на фоне снижения котировок в августе и ограниченных объемах на рынке. При этом в аналитическом отчете указано, что уже в 2022 году в мире может возникнуть профицит нефти. Его размер оценивается в 2,5 млн баррелей в сутки.

На торгах 1 сентября цена на нефть марки Brent в моменте снижалась почти на 3%, а WTI - на 1%. К вечеру котировки отыграли большую часть падения. На данный момент фьючерс на североморский бренд снижался на 0,24%, а техасской - на 0,06%.

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