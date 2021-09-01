Самый зрелищный боксер в мире – белорус 1 1.09.2021, 20:52

2,450

Иван Баранчик

Лучший бой 2020 года в мировом боксе был с участием нашего соотечественника.

Иван Баранчик – один из самых значимых белорусских спортсменов, хотя его мало знают на родине.

Лучший бой 2020 года в мировом боксе был с участием Баранчика. К тому же, что важно для адекватных болельщиков, наш боец имеет гражданскую позицию. После прошлогодних президентских выборов он публично поднял бело-красно-белый флаг и выразил протест против насилия, пишет «Белсат».

Бесстрашный рубака

Иван Баранчик (28 лет) рос в Солигорске, а в совершеннолетнем возрасте поехал искать спортивного счастья в США. Сегодня тренируется в Майами, у знаменитого кубинского специалиста Педро Диаса.

Белорус сумел стремительно дорасти до топ-уровня. В 2018-2019 годах Иван обладал поясом чемпиона мира по версии IBF, но потерял его.

Секрет востребованности прост. Дуэли Баранчика напоминают бескомпромиссную рубку на грани здравого смысла. Белорус прет на соперников, как танк, и навязывает размены, как последний раз в жизни. Такой стиль, безусловно, восхищает фанатов, но опасен как для оппонентов, так и для Баранчика.

Например, в 2020 году белорус встретился с американцем Хосе Сепедой. Бой на ринге обернулся тем, что соперники побывали в нокдауне по четыре раза каждый. Победил американец. Самый авторитетный боксерский журнал «The Ring» и Американская ассоциация журналистов (BWAA) назвали встречу Баранчика и Сепеды «Боем 2020 года». Так белорус в очередной раз создал историю, хотя и не вышел с ринга победителем.

После выборов-2020 некоторых поразило, что белорусы готовы ложиться на амбразуру во имя свободы. Спецназ, пули, гранаты, тюрьмы не останавливали героев.

Бойцовский стиль Ивана Баранчика в чем-то похож. Но, налетая на оппонента, как кабан на лесника, боксер сильно рискует и натыкается на опасные встречные удары.

Так, 30 августа в Кливленде на глазах у десятков миллионов телезрителей Баранчик навязал необоснованную рубку небитому американцу Монтане Лаву. В конце 6-го раунда Иван провалился во время атаки и наткнулся на встречный левый апперкот. И хотя белорус сумел подняться и рвался в бой, его тренер Педро Диас отказался продолжать.

Комментаторы советуют Баранчику не продолжать карьеру на топ-уровне, чтобы не подорвать здоровье. Какое же решение примет Иван, мы узнаем вскоре.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».