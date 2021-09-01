Лукашенко: Мне подарили картину, где я бегал с Колей с автоматом 11 1.09.2021, 21:28

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Таракана потроллила дочь одного из сотрудников службы безопасности.

Лукашенко во время посещения новой школы №35 в Бобруйске рассказал, какие подарки на день рождения являются для него самыми ценными. Он рассказал об одном из таких подарков, полученном на день рождения, который узурпатор отметил 30 августа. Этот подарок – картина, на которой сошедший с ума Лукашенко изображен с автоматом, в сопровождении сына Николая.

«Где я бегал с Колей с автоматом. Это такой был важный в моей жизни момент. Она довольно точно схватила его. Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилась эта картина», - приводит официальный сайт слова Лукашенко.

Автор картины – дочь одного из сотрудников службы безопасности.

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