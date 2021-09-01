Финляндия задумала ввести отрицательный подоходный налог 1.09.2021, 21:38

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Эксперимент планируют начать в 2023 году.

Власти Финляндии рассматривают возможность введения отрицательного подоходного налога, объявил Минфин страны.

Для обсуждения идеи, направленной на поддержку социально незащищенных групп населения и предпринимателей, в правительстве создана рабочая группа с участием представителей министерства финансов, министерства социальных дел и здравоохранения, Kela (социальное ведомство) и налоговой администрации.

Чиновники предлагают доплачивать из бюджета тем, кому полагается налоговый вычет на сумму, превышающую перечисленные государству налоги.

Руководство по введению отрицательного налога власти планируют подготовить к лету 2022 года, а эксперимент по его введению - начать в 2023 году.

Напомним, в 2017-18 гг Финляндия проводила эксперимент по базового безусловного дохода. 2 тысячи безработных получали ежемесячно из бюджета по 560 евро, причем эта сумма не облагалась налогами, независимо от того, занимались ли они поисками работы или нет.

Власти надеялись, что безусловная выплата заставит трудоспособных, но малообеспеченных людей искать работу. Оказалось, что они это делают ненамного активнее, чем другие безработные.

Пособие, которое было в разы ниже прожиточного минимума Финляндии, не позволяло участникам проекта выбраться из бедности, и они были вынуждены подавать заявления на обычные пособия и другую социальную помощь.

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