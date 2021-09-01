В Карелии арестовали бригадира белорусов, которые выпили суррогатный алкоголь и умерли 1 1.09.2021, 21:45

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Это он купил спиртосодержащую жидкость.

В Карелии возбудили уголовное дело в отношении бригадира белорусов, которые выпили суррогатный алкоголь и умерли. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ в Карелии.

Мужчина задержан. Это 31-летний гражданин Беларуси. Его подозревают в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Напомним, после употребления спиртосодержащей жидкости умерли пятеро мужчин из восьми, которые ее пили.

Предварительно следствие установило, что именно бригадир купил суррогатное спиртное и передал ее своим работникам. Жидкость была куплена в Беларуси и привезена в Карелию. Рабочим бригадир ее отдал именно в качестве алкогольного напитка, «для употребления внутрь», уточнили в Следственном комитете.

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