Гаага рассудит: какие инвесторы подали иски к режиму Лукашенко 1.09.2021, 21:56

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Некоторые процессы до сих пор продолжаются.

Российский инвестор «Манолиум-Процессинг» через Арбитражный суд в Гааге отсудил у Беларуси компенсацию. Этой компании сначала разрешили застроить площадку бывшего троллейбусного депо у площади Победы в Минске, а потом лишили этой возможности. При этом основной объем требований судом был отклонен, в итоге сумма возмещения составила 19 миллионов долларов. Изначально иск был на более чем 200 миллионов долларов. Zerkalo.io посмотрело, какие еще инвесторы подали в международные суды на Беларусь, некоторые процессы до сих пор продолжаются.

Как развивалась история с российским инвестором и что решил суд

В 2003 году московская компания «Манолиум-Процессинг» выиграла право застроить площадку бывшего троллейбусного депо на Машерова в Минске. Планировалось, что инвестор построит элитное жилье, 5-звездочный отель и бизнес-центр на общую сумму 500 миллионов долларов. Чтобы получить участок под застройку, инвестор согласился потратить 15 миллионов долларов на новое троллейбусное депо в Уручье и перечислить 1 миллион долларов на строительство Национальной библиотеки. Однако строительство в центре города так и не началось, а в 2014 году инвестиционный договор с московской компанией город расторг. Весной 2017 года «Манолиум-Процессинг» заявила, что намерена через международный суд взыскать с Беларуси более 200 миллионов долларов. При условии, если за 6 месяцев сторонам не удастся договориться о мировом урегулировании спора. Белорусские власти не пошли на мировое и заявили, что готовы обсуждать лишь миллион на Нацбиблиотеку.

В итоге эту площадку бывшего троллейбусного депо на Машерова продали компании «А-100 Девелопмент» за более чем 8,8 миллиона долларов. По условиям аукциона, на этом месте будет строиться элитное жилье, детский сад и некоторые другие объекты.

Решение по компании «Манолиум-Процессинг» Арбитражный суд в Гааге принял в июне этого года. Тогда же Минэкономики Беларуси сообщило, что был отклонен основной объем требований компании «Манолиум-Процессинг» к Беларуси. «Она требовала компенсировать прямой ущерб, якобы причиненный Беларусью, и упущенную выгоду на общую сумму более 200 миллионов долларов. Истец впоследствии уменьшил свои требования приблизительно до 176 миллионов долларов», — сообщало Минэкономики.

«Многочисленные нарушения со стороны ООО „Манолиум-Процессинг“, вызванные, в том числе, небрежным отношением к законодательству Республики Беларусь, привели к тому, что инвестор потерял право на строительство объекта в центре Минска. Экономический суд города Минска вынес решение расторгнуть инвестиционный договор в 2014 году. Процессы по оспариванию данного решения длились до 2015 года», — заявляли в ведомстве.

Какие еще инвесторы обратились в международные суды

В начале этого года две литовские компании Pavilniu saules slenis и Modus grupe подали иск к Беларуси в международный суд ICSID — ведущую в мире организацию, которая занимается урегулированием международных инвестиционных споров. Предмет иска — проект строительства гостиницы. Подробности спора не раскрываются. Решение по этому разбирательству еще не приняли.

ICSID, учрежденный под эгидой Всемирного банка, является основным форумом для урегулирования международных инвестиционных споров, возникающих в соответствии с международным правом. Решение ICSID будет обязательным и подлежащим незамедлительному исполнению.

Белорусское правительство в марте выпустило постановление, в котором определили Минэкономики и Мингорисполком представителями Совмина при рассмотрении дела по иску литовских компаний в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров. На Мингорисполком легла также оплата расходов по защите интересов страны в этом судебном разбирательстве.

В ICSID продолжается рассмотрение иска зарегистрированной в Нидерландах компании Delta Belarus Holding BV к Беларуси. Интересы нашей страны представляет Минюст. Предметом разбирательства является банковское предприятие. Delta Belarus Holding контролировал в Беларуси «Дельта Банк», который в 2015 году был признан банкротом. Правоохранительные органы Беларуси называли причиной банкротства банка незаконный вывод денежных средств и капитала банка.

В ICSID также не приняли еще решение по иску российской компании «Гранд Экспресс» к Беларуси. Предмет спора — вагоностроительный завод. Эта компания «Гранд Экспресс» владела 74% акций Осиповичского вагоностроительного завода (ОВЗ). Оставшаяся доля принадлежала Белорусской железной дороге (БелЖД). Партнеры хотели построить завод производственной мощностью 2,5 тысячи грузовых вагонов и 2 тысяч танк-контейнеров в год. Были построены корпуса и закуплено современное оборудование. Начался выпуск продукции. Но в 2015 году производство практически остановилось. Власти Беларуси считали, что в этом виноват российский акционер. У «Гранд Экспресса» были претензии к БелЖД и белорусскому правительству в части выполнения взятых обязательств по закупке вагонов.

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