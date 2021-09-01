В посольстве Великобритании вручили медали дочери белоруса, воевавшего в Армии Андерса 1.09.2021, 22:07

Фото: страница Посольства Великобритании в Минске в Facebook

Фотофакт.

Сегодня, в годовщину начала Второй мировой войны, в посольстве Великобритании прошла церемония вручения наград родственникам рядового Александра Руля, который воевал в составе 2-го польского корпуса британской армии под командованием генерал-лейтенанта Владислава Андерса.

Сотрудники посольств Великобритании и Польши в Беларуси встретились с дочерью и внучками Александра Руля. Посол Великобритании Джеки Перкинс и временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховски вручили дочери Александра Руля Галине медали ее отца, сообщает пресс-служба британской дипмиссии.

После войны Александр Руль вернулся в Беларусь и, подвергшись преследованию со стороны сталинского режима, в 1951 году вместе с семьей был сослан в Сибирь. После смерти Сталина семья вернулась в Беларусь. Александр Руль скончался в 1983 году и так и не был признан ветераном войны в СССР.

Фото: страница Посольства Великобритании в Минске в Facebook

Фото: страница Посольства Великобритании в Минске в Facebook

Фото: страница Посольства Великобритании в Минске в Facebook

Фото: страница Посольства Великобритании в Минске в Facebook

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