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В посольстве Великобритании вручили медали дочери белоруса, воевавшего в Армии Андерса

  • 1.09.2021, 22:07
В посольстве Великобритании вручили медали дочери белоруса, воевавшего в Армии Андерса
Фото: страница Посольства Великобритании в Минске в Facebook

Фотофакт.

Сегодня, в годовщину начала Второй мировой войны, в посольстве Великобритании прошла церемония вручения наград родственникам рядового Александра Руля, который воевал в составе 2-го польского корпуса британской армии под командованием генерал-лейтенанта Владислава Андерса.

Сотрудники посольств Великобритании и Польши в Беларуси встретились с дочерью и внучками Александра Руля. Посол Великобритании Джеки Перкинс и временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховски вручили дочери Александра Руля Галине медали ее отца, сообщает пресс-служба британской дипмиссии.

После войны Александр Руль вернулся в Беларусь и, подвергшись преследованию со стороны сталинского режима, в 1951 году вместе с семьей был сослан в Сибирь. После смерти Сталина семья вернулась в Беларусь. Александр Руль скончался в 1983 году и так и не был признан ветераном войны в СССР.

Фото: страница Посольства Великобритании в Минске в Facebook
Фото: страница Посольства Великобритании в Минске в Facebook
Фото: страница Посольства Великобритании в Минске в Facebook
Фото: страница Посольства Великобритании в Минске в Facebook
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