Три шага, которые помогают Илону Маску мотивировать команды на достижение невозможного 2 1.09.2021, 22:14

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Фото: Gettyimages.com

То, как Маск убеждал команду преодолевать все препятствия, — настоящий мастер-класс по мотивации.

В 2002 году Илон Маск и небольшая команда ученых начали строить ракету Falcon 1. Потребуется еще шесть лет и три неудачных запуска, прежде чем они наконец добьются успеха. Многие сотрудники SpaceX, которые верили в идеи Маска, согласились на сокращение зарплаты и работали по 80 часов в неделю под палящим солнцем на острове Омелек в Тихом океане, где проходили запуски. То, как Маск убеждал команду преодолевать все препятствия, — настоящий мастер-класс по мотивации, сказал в интервью Inc.com журналист Эрик Бергер. Он писал о SpaceX больше 10 лет и за это время успел взять у бывших и нынешних инженеров, дизайнеров и топ-менеджеров, включая самого Маска, эксклюзивные интервью. Все они легли в основу книги «Взлет», которая вышла в 2021 году. Помимо прочего, в ней Бергер сформулировал три шага, которые помогли Маску и могут помочь вам убедить своих сотрудников в том, что нет ничего невозможного.

1. Сформулируйте глобальное видение компании

Маск основал SpaceX, чтобы создавать космические корабли, которые в конечном итоге доставят первых людей на Марс. Чтобы это осуществить, он должен был сначала снизить стоимость отправки людей в космос. Цель казалась невыполнимой, поскольку ни одна частная компания до сих пор не сделала даже первого шага, то есть не построила ракету, способную выйти на орбиту.

Идею Маска о том, как добраться до Марса, было «безумно сложно» реализовать, но несколько ученых и инженеров верили, что это возможно, и согласились помочь. Люди часто переоценивают то, чего они могут достичь за год, и недооценивают то, чего они достигнут за десятилетие, пишет Бергер. Победа Маска заключается в том, что он постоянно напоминал сотрудникам о том, к чему они в итоге стремятся.

2. Разбейте видение на более мелкие этапы

Несмотря на то что видение Маска заключалось в том, чтобы превратить человечество в межпланетный вид, в качестве первого шага нужно было снизить стоимость запуска ракеты и ее повторного использования. Маск часто напоминал сотрудникам о глобальной цели, но одновременно с этим фокусировал их внимание на достижении одного шага за другим.

Например, однажды он придумал забавный способ бросить вызов инженерам. Он поставил очень жесткий дедлайн для команды, которая работала над компьютерным моделированием, и сказал, что если они смогут уложиться в срок, в офисе появится машина для приготовления замороженного йогурта. Маск проиграл пари, а автомат с йогуртами все еще стоит в кафетерии в штаб-квартире SpaceX.

Успешные предприниматели знают, что единственный способ вырастить большую компанию — это делать маленькие шаги, пишет Бергер. Делайте маленькие шаги, даже если до пункта назначения трудно добраться, и обязательно празднуйте каждую победу!

3. Фокусируйте внимание на успехах, а не на неудачах

Маск — неисправимый оптимист, который отказывается признавать поражение. После неудачного первого запуска ракеты 300 сотрудников SpaceX чувствовали себя деморализованными, но Маск нашел способ исправить положение.

Во-первых, он рассказал им о других создателях ракет, чьи первые испытания провалились. Во-вторых, он сосредоточил внимание на том, что в итоге сработало, похвалив команду за создание ракетного двигателя, системы авионики и многое другое. «SpaceX — это надолго, и что бы ни случилось, мы сделаем это», — добавил Маск.

Один сотрудник тогда сказал, что, несмотря на неудачный первый запуск, он был готов проходить сквозь стены после того, как выслушал ободряющую речь Маска.

Чтобы справиться с непрекращающимся давлением и неудачами, связанными с открытием бизнеса, попробуйте следовать этим урокам Маска. То есть начните с глобального видения, разбейте его на маленькие шаги (и празднуйте победы) и сосредоточьтесь на позитиве, даже когда спотыкаетесь.

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