«Тунеядцы» готовятся к протесту 4 1.09.2021, 22:36

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Режим обновил базу «тунеядцев».

Лукашисты обновили базу не занятых в экономике, актуальные данные стали доступны с 1 сентября. В нее попали те, кто не смог подтвердить занятость за 2-й квартал этого года. С тех, кто попал в тунеядскую базу и у кого есть в собственности жилье, будут взимать плату по полным тарифам за газоснабжение, отопление и горячую воду. Тем временем чиновники продолжают искать «иждивенцев» и устраивать заседания тунеядских комиссий, пишет zerkalo.io.

Тунеядскую базу обновляют раз в квартал. Чтобы не попасть в обновленную в сентябре в базу, до 21 июля нужно было успеть предоставить в комиссии по координации работы по содействию занятости документы, которые подтверждают занятость.

Белорусы могут проверить в онлайн-режиме, не включили ли их в эту базу. Сделать это можно на Едином портале электронных услуг. С 20 августа по 1 сентября эта услуга была недоступна, ее обновляли чиновники. Услуга платная — 42 копейки.

Чиновники по-прежнему не публикуют данные, сколько человек по стране включили в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают «потяжелевшие» жировки. К примеру, только в Минске в конце декабря 2020 года насчитали 67 тысяч «тунеядцев».

Напомним, после запуска базы не занятых в экономике «обнаружилось много ошибок, начались звонки от людей, которые попали в базу случайно, среди них — и трудоустроенные, и пенсионеры. Также встречались истории, когда человек давно уехал за границу или его уже нет в живых, а в базу «тунеядцев» он все равно попал. В базу включили девушку, которая 20 лет назад погибла в давке на Немиге.

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