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Байден заявил, что США поддерживают стремление Украины в НАТО

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  • 1.09.2021, 22:40
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Байден заявил, что США поддерживают стремление Украины в НАТО
Джо Байден

Президенты Украины и США проводят встречу в Вашингтоне.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США поддержка евроатлантического стремление Украины остается непоколебимой. Также Соединенные Штаты остаются приверженными суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Байдена.

"США остаются убедительно приверженными суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии. И наша поддержка евроатлантического стремление Украины остается непоколебимой. Мы обсудим, как мы можем поддерживать Украину в достижении демократических реформ и ее интеграции в Европу", - заявил Байден.

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