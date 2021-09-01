Байден заявил, что США поддерживают стремление Украины в НАТО 1 1.09.2021, 22:40

1,242

Джо Байден

Президенты Украины и США проводят встречу в Вашингтоне.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США поддержка евроатлантического стремление Украины остается непоколебимой. Также Соединенные Штаты остаются приверженными суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Байдена.

"США остаются убедительно приверженными суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии. И наша поддержка евроатлантического стремление Украины остается непоколебимой. Мы обсудим, как мы можем поддерживать Украину в достижении демократических реформ и ее интеграции в Европу", - заявил Байден.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».