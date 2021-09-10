Инопланетяне из следственного комитета 2 Ирина Халип

10.09.2021, 7:37

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А давайте им все объясним сами.

Теперь я знаю, как проводит день среднестатистический белорусский силовик. Утром он, надев халат с кистями и прикрикнув для острастки на прислугу, чтобы порасторопнее кофе подавала, раскладывает веером на столе свои банковские карты — для инвентаризации.

Потом он их внимательно рассматривает и вспоминает, какую и для чего использовать. Одну нужно положить в портмоне, чтобы отправиться днем на шопинг. Другую можно оставить дома – яйца не должны храниться в одной корзине, и эта вторая карточка останется «чистой»: владелец не будет совать ее в банкоматы и терминалы, так что никаких ее следов в городе не останется. Это будет специальная карточка исключительно для расчетов в интернет-магазинах. Ею он заплатит за новый робот-пылесос, холодильник и телевизор. Вот пусть тут, на столе, и лежит. И, конечно, не забыть перед уходом открыть домашний сейф и удостовериться, что в нем лежит еще одна карточка – исключительно для сбережений. Ею не пользуются вообще, туда только лишние деньги отправляют, чтобы копились себе потихоньку – например, на кругосветное путешествие на пенсии или на домик на берегу моря. Сейф открыт, карточка на месте, накопления под надежной защитой банка и железного ящика, теперь можно и на работу, с преступностью бороться и законность восстанавливать.

Думаете, это я фантазирую по пятницам? Нет, просто перелистываю ленты государственных медиа. История с сейфами и обязательными для всякого белоруса тремя картами — из агентства БелТА. Именно там недавно старший следователь следственного комитета по особо важным делам Иван Судникович учил белорусов цифровой гигиене и финансовой грамотности: «Все используют в основном одну банковскую карточку для всего. Рекомендация - три банковские карточки. Первая банковская карточка должна быть как расчетная. Вы ее используете при оплате в магазинах, на заправке и так далее. Вторая карточка - виртуальная, которую вы используете при оплате в интернет-магазинах, переводя на нее определенную сумму. Вы можете ее закрыть, открыть, перевыпустить. И третья карточка - накопительная, где вы храните свои сбережения. И вы ее получили в банке, закрыли в свой сейф и никогда не используйте ни при платежах в интернете, ни в магазине. Это табу».

Вот не зря я подозревала, что белорусы — земляне, а чиновники всех мастей прилетели откуда-то с Альфы Центавра. Вернее, они даже не прилетели — так, телепортируются сюда на несколько часов, чтобы поучить белорусов чему-нибудь, и снова улетают к себе на Альфу. У них там действительно сейфы в каждой малогабаритной квартире и деревенском доме, счета в каждом банке, карты этих банков отдельные для дешевых покупок и дорогих, для хлеба и соли, для недвижимости и космолетов. Эти инопланетяне еще в стадии почкования учатся прагматично раскидывать деньги по разным счетам и гордятся тем, что никакие мошенники не опустошат их карты.

И невдомек им, почкующимся, что у большинства белорусов только одна банковская карта — зарплатная. Или пенсионная. Если вдруг две, то вторая - непременно карта рассрочки, чтобы за неделю до зарплаты можно было в супермаркете продукты в рассрочку купить, потому что иначе не хватит денег. Инопланетяне не понимают, что белорусы иногда перед 1 сентября оформляют кредит или рассрочку даже на покупку тетрадей и школьной формы для детей. Для них совет купить домой сейф и хранить там карту с накоплениями — это пустой набор букв, не сочетающихся в слова.

Впрочем, абсолютное большинство белорусов этот набор букв все равно не увидит: они никакую «белту» не читают. Так что если хочется инопланетянам рассказать что-нибудь про сейфы и цифровую гигиену — предлагаю проехаться, к примеру, по заводам и прочитать там лекцию. Собрать рабочих, которые готовятся к забастовке, и рассказать им, как правильно вкладывать лишние деньги и где их хранить. Правда, придется быть в полной готовности к мгновенной телепортации, иначе слишком велик риск, что после таких обучающих лекций инопланетяне домой уже не вернутся, побитые гаечными ключами, и, лежа где-нибудь в луже, будут пытаться понять, что они сказали не так.

А давайте им все объясним, не дожидаясь, пока они придут. Итак: режим - преступен и нелегитимен; забастовке — быть; а три карты, которыми инопланетяне пудрят мозги белорусам, - это всего лишь тройка, семерка, туз из «Пиковой дамы».

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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