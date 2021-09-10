Путин сравнил Лукашенко с «Талибаном» 10.09.2021, 7:42

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иллюстрационное Фото: afp

На что намекает президент РФ?

Миграционные проблемы на границе Беларуси и Литвы являются проблемами этих государств и не касаются России. Об этом 9 сентября заявил Владимир Путин, сообщает fontanka.ru.

«Это не наша граница, это граница Беларуси, Литвы и Польши. Все хотят разговаривать напрямую с движением «Талибан», хотя оно внесено в список террористических организаций ООН. Но говорят, что «Талибан» контролирует территорию, надо с ним разговаривать… Мой ответ такой «идите разговаривайте с Лукашенко, чего вы с нами-то разговариваете», — подчеркнул Путин.

В 2021 году в Литву из Беларуси проникли более 4000 нелегальных мигрантов. В основном это граждане Ирака. Литовские должностные лица назвали выросшие потоки нелегальной миграции гибридной агрессией белорусского режима. До сентября 2022 года Литва планирует построить забор от нелегалов длиной 500 километров.

Во вторник, 7 сентября, погранслужба Польши зафиксировала рост числа попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. Проникнуть в ЕС намерены более 10 тысяч человек, утверждает польская сторона.

Все три западных соседа Беларуси (Латвия, Литва и Польша) ввели режим ЧС на границе.

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