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Талибы захватили посольство Норвегии в Кабуле

  • 10.09.2021, 8:05
  • 4,106
Талибы захватили посольство Норвегии в Кабуле
фото: reuters

Там боевики уничтожили коллекцию вин, книги и фильмы.

Представители радикального движения Талибан захватили посольство Норвегии в Кабуле. Там они уничтожили коллекцию вин, книги и фильмы.

Об этом сообщает Aftenposten.

Сотрудники посольств Дании и Норвегии выехали за день до того, как талибы захватили Кабул, но они вынуждены были покинуть многие вещи.

Отмечается, что со стен сняли картины, из подвала достали коллекцию вин.

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Сейчас сотрудники посольства находятся в Осло. В МИД изданию рассказали, что все важные документы и оборудование были уничтожены задолго до эвакуации.

Талибан в Афганистане: что происходит?

Боевики исламистского движения Талибан начали широкомасштабное наступление по всему Афганистану с начала мая на фоне вывода из страны военного контингента США и других стран Запада, находился там 20 лет. Они захватили все крупные города и пограничные переходы и контролируют большую часть страны.

15 августа боевики захватили столицу Афганистана Кабул, а вскоре провозгласили образование «Исламского эмирата Афганистан».

На фоне захвата власти талибами из Афганистана началась массовая эвакуация дипломатов, тысячи людей собрались возле международного аэропорта Кабула, пытаясь покинуть страну. Вечером 30 августа аэропорт Кабула оставил последний самолет с американскими военными.

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