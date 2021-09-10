Пришло время расставить все точки над «i»
- 10.09.2021, 8:08
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Общенациональный страйк — отличный инструмент.
Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением читателей:
— Пришло время расставить все точки над «i»
Ведь неспроста именно мы, беларусы, сохранили эту букву в своем алфавите.
Говоря о событиях в нашей стране, мы, для описания ситуации и захвативших власть, используем неподходящие слова.
На самом деле то, что у нас сейчас — это лже-государство, которое состоит из как-бы-чиновников-марионеток, контролируемых псевдо-президентом.
И вся эта якобы-структура принимает в собственных, корыстных целях анти-законы против белорусов.
Нам нужно принять решение: мы либо миримся с преступниками у власти, либо выгоняем эту шайку воров и наказываем по-справедливости! Общенациональный страйк — отличный для этого инструмент. Давайте уже забьем последний гвоздем в гроб диктатуры!
Жыве Беларусь!