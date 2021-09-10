Под Северным морем ученые обнаружили огромные туннели 10.09.2021, 8:11

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Они в 10 раз шире, чем река Темза.

Специалисты воспользовались современным оборудованием для того, чтобы тщательно исследовать остатки того ледникового ландшафта, который еще остался под Северным морем. Им удалось обнаружить огромные каналы, которые чуть ли не в 10 раз шире, чем Темза.

Об этом сообщает Geology (перевод — planetanovosti.com).

Во время наблюдений эксперты применяли анализ 3D-сеймических отражение. Подобная технология часто используется для того, чтобы проводить исследования на достаточно большой глубине. Ученые рассказали о том, что туннели образовались в результате воздействия ледниковых рек. Они когда-то давно пересекали часть территории Великобритании, а также западной части Европы. Сейчас эти каналы располагаются на глубине в несколько сотен метров и надежно скрыты под слоем воды.

Последнее похолодание глобального характера стало причиной того, что район между Норвегией и Шотландией был покрыт льдом. Когда температура воздуха начала подниматься, лед стал быстро таять и образовал реки, которые стали причиной возникновения огромных каналов.

Изучение таких древних территорий позволит ученым лучше понять то, каким именно образом ледяные щиты могут отреагировать на изменение климатических условий. Авторы исследования добавили, что полученные в результате исследования позволят также установить, что может случиться с Антарктидой и Гренландией в том случае, если температура воздуха и дальше продолжит увеличиваться.

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