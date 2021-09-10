Надежда Остапчук за полминуты объяснила причины провалов белорусских спортсменов 1 10.09.2021, 8:17

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Надежда Остапчук

Куда власти сегодня привели спорт?

Надежда Остапчук - о причинах хронических неудач белорусских спортсменов.

Известная толкательница ядра, чемпионка мира и Европы Надежда Остапчук за полминуты объяснила причины хронических неудач беларуских спортсменов.

«Развязали руки людям, которым нельзя было. И каждый решает свои амбиции. Кто-то-на квартиру, кто-то-на новую должность. Каждый ищет себе жертву и пускает под нож, представляя врагам народа.

Они недалеко от Средневековья ушли. Помните, как там на ведьм охотились? Главное было кого-нибудь обвинить, а дальше на костер.

Белорусы провалились на Олимпиаде и на Паралимпиаде; хоккеисты не вышли на следующие Олимпийские игры; футболисты проиграли пять раз подряд; Дмитрия Баскова дисквалифицировали, и это не единственный скандал. Это все — о том, куда власти сегодня привели белорусский спорт», - рассказала Надежда Остапчук.

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