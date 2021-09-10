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Путин намерен «дожать» Лукашенко

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  • 10.09.2021, 8:25
  • 9,160
Путин намерен «дожать» Лукашенко
фото: getty images

В отличие от белорусского тирана он может подождать.

9 сентября в Москве Лукашенко встретился с президентом России Путиным. Это уже пятая встреча в текущем году.

О визите они договорились во время телефонного разговора 30 августа. Но еще до этого было совершенно очевидно, что эти переговоры неизбежны, пишет «Центр политического анализа и прогноза».

Лично Путину прежде всего все же необходимо «дожать» белорусского диктатора.

Лукашенко, хотя и посадил сам себя на короткий российский поводок, но все же юлит. Кремль более не финансирует Минск, и обещаниям, которые регулярно не исполняются, уже не верит.

А Лукашенко обязательно будет обещать, просить, умолять.

Путину на это все и отвечать-то ничего не надо. В отличие от белорусского тирана он может подождать. Лукашенко – нет, у него нет выхода.

10 сентября начинаются совместные учения «Запад-2021». Российские войска уже прибыли в Беларусь. Символично…

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