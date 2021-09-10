закрыть
10 сентября 2021, пятница, 9:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко выглядел нездоровым на встрече с Путиным

11
  • 10.09.2021, 8:47
  • 13,510
Лукашенко выглядел нездоровым на встрече с Путиным

Видеофакт.

Российский телеканал «Дождь» опубликовал видео первых минут встречи Путина и Лукашенко. Многие зрители отметили, что белорусский диктатор выглядит не очень здоровым.

Напомним, что в последнее время в СМИ все чаще появляется информация о проблемах со здоровьем у незаконного правителя Беларуси Лукашенко.

В июле ряд независимых СМИ и многие телеграм-каналы сообщили о том, что Лукашенко на «Славянском базаре» в Витебске стало плохо и он срочно вылетел в Минск.

Позже некоторые телеграм-каналы и СМИ уточнили обстоятельства срочной эвакуации Лукашенко из Витебска: диктатору действительно стало плохо, скорее всего из-за жары поднялось давление. Из Витебска его эвакуировали, по одной версии, на вертолете, по другой — на частном самолете.

Телеграм-канал «Реальная Беларусь» также обратил внимание на одно из последних фото узурпатора, сделанное во время интервью арабскому изданию: на снимке присутствуют признаки (отсутствие полноценной двусторонней мимики, характерные для перенесенного инсульта).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дальше действовать будем мы
Дальше действовать будем мы Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Операция Страйк или последние приключения Шурика
Операция Страйк или последние приключения Шурика Артем Черников
Пора домой
Пора домой Ирина Халип
Забастовка — всегда в моде
Забастовка — всегда в моде Телеграм-канал «Баста!»