Лукашенко выглядел нездоровым на встрече с Путиным 11 10.09.2021, 8:47

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Видеофакт.

Российский телеканал «Дождь» опубликовал видео первых минут встречи Путина и Лукашенко. Многие зрители отметили, что белорусский диктатор выглядит не очень здоровым.

Напомним, что в последнее время в СМИ все чаще появляется информация о проблемах со здоровьем у незаконного правителя Беларуси Лукашенко.

В июле ряд независимых СМИ и многие телеграм-каналы сообщили о том, что Лукашенко на «Славянском базаре» в Витебске стало плохо и он срочно вылетел в Минск.

Позже некоторые телеграм-каналы и СМИ уточнили обстоятельства срочной эвакуации Лукашенко из Витебска: диктатору действительно стало плохо, скорее всего из-за жары поднялось давление. Из Витебска его эвакуировали, по одной версии, на вертолете, по другой — на частном самолете.

Телеграм-канал «Реальная Беларусь» также обратил внимание на одно из последних фото узурпатора, сделанное во время интервью арабскому изданию: на снимке присутствуют признаки (отсутствие полноценной двусторонней мимики, характерные для перенесенного инсульта).

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