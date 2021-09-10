Эксперты назвали самые доступные столицы Европы для покупки жилья 10.09.2021, 8:50

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Города оценивались исходя из четырех показателей.

Исследование, проведенное компанией CIA Landlords, выявило, какие столицы Западной Европы являются наиболее доступными в сегменте жилой недвижимости.

Города оценивались исходя из средней цены покупки жилья, расходов на коммунальные платежи, стоимости аренды, а также общего уровня ежемесячных расходов, пишет ej.by.

Возглавил рейтинг Брюссель. Средняя стоимость жилой недвижимости в нем оценивается в 222 тыс. евро, стоимость квадратного метра - 3660 евро, ежемесячная аренда однокомнатной квартиры - 858 евро, коммунальные платежи - 133 евро.

Также в топ-10, в порядке убывания, вошли Лиссабон, Мадрид, Рейкьявик, Берлин, Рим, Вена, Дублин, Хельсинки и Копенгаген.

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