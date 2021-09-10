Назван самый опасный штамм коронавируса
- 10.09.2021, 9:19
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Эксперты ВОЗ поделились наблюдениями.
Во Всемирной организации здравоохранения сказали, что вряд ли удастся окончательно победить коронавирус (COVID-19). Самым опасным штаммом вируса является Дельта.
Об этом рассказал исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, сообщает CNBC. Он указал, что вирус продолжает мутировать в странах, где население не вакцинировали. В ВОЗ добавили, что в мире заболеваемость вышла на плато на уровне 4,5 млн официально зарегистрированных новых случаев инфицирования в неделю.
"Люди говорили, что мы собираемся ликвидировать или искоренить вирус. Нет, это очень маловероятно. Я думаю, что этот вирус останется с нами, и он будет развиваться как вирусы пандемии гриппа, чтобы стать одним из тех,что поражает нас", – добавил Райан.
Глава группы ВОЗ по борьбе с COVID-19 Мария ван Керкхове подчеркнула, что Дельта-штамм наиболее опасен из-за своей повышенной трансмиссивности. Вирус вдвое превышает показатель передаваемости изначального вируса.
Также она сказала, что обнаруженный в Колумбии штамм mu, по мнению ученых, может уклоняться от иммунной защиты организма, которая вызвана естественной инфекцией или вакцинацией. Новый вариант коронавируса уже обнаружен в 39 странах, а Дельта зафиксирована минимум в 170.
По словам Райана, не имеет значения, есть ли у нового варианта генетические изменения, которые позволяют ему избежать вакциной защиты, если он может эффективно передаваться.
"Мы ожидаем увидеть больше таких вариантов, как Дельта. Не каждый вариант означает, что небо вот-вот упадет. Каждый штамм нужно рассматривать на предмет его характеристик с точки зрения его способности вызывать более серьезные заболевания, его способности к передаче и возможности избежать вакцинации", – пояснил эксперт.
Керкхове подчеркнула, если бы мир предпринял решительные первые шаги, чтобы остановить распространение вируса, ситуация сегодня могла бы быть совсем другой.
"У нас был шанс в начале этой пандемии. Эта пандемия не должна быть такой ужасной", – признала она.