Ученые объяснили загадочные огни в небе над Мексикой 2 10.09.2021, 9:37

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иллюстрационное фото

В соцсетях явление связывали с НЛО.

На этой неделе в Мексике недалеко от города Акапулько произошло землетрясение магнитудой 7,1, в результате которого погиб минимум один человек. Оно сопровождалось загадочными вспышками, которые в соцсетях назвали «огнями землетрясения», сообщает Forbes.

Такие явления наблюдались и раньше до или после землетрясений. Их описывают как короткие вспышки, огненные шары или даже «пламя из-под земли». Большинство сейсмологов не воспринимают информацию об «огнях землетрясения» всерьез, никаких физических подтверждений существования этого феномена на данный момент нет.

По словам геолога Дэвида Брессана, «огни землетрясений», которые наблюдались в Мексике, были всего лишь вспышками коротких замыканий и взрывов трансформаторов, которые отражались на облаках. Такое уже наблюдалось в 2017 году, когда в Мехико произошло самое сильное землетрясение за последние годы.

Брессан также добавляет, что, даже несмотря на то, что не существует доказательств существования «огней землетрясений», это событие не выходит за пределы экстремальных геологических событий. Вспышки света могут вызывать электромагнитные явления в атмосфере. В тектонически активных регионах электрические заряды могут накапливаться в деформированных породах, а во время землетрясений высвобождаться в виде искры.

Накопленная энергия может также ионизировать атомы кислорода под землей. «Огни землетрясений» могут быть большими облаками газа, образованными ионизированными частицами, высвободившимися в результате землетрясения.

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