Российские АЗС оказались на грани массового банкротства 10.09.2021, 9:41

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фото: РИА НОВОСТИ

Что будет с экспортом нефтепродуктов и ценами на бензин?

Топливная розница в России уже более полугода работает в ситуации убыточности. Если диспаритет между оптовыми и розничными ценами не исчезнет, независимые АЗС могут прийти к массовому банкротству, пишет finanz.ru.

Такое мнение высказал директор по развитию и операционному управлению сети АЗС Shell в России Виталий Маслов.

Рост мировых цен на нефть повысил привлекательность экспортной альтернативы. «Российские НПЗ экспортируют до 50% производимого дизельного топлива и порядка 15% бензина. Конечно, продавать на экспорт гораздо выгоднее. Поэтому постоянно происходит процесс подтягивания цен к уровню экспортной альтернативы», - сказал он.

Маслов напомнил, что оптовые цены на топливо в опте с начала года выросли на 25-30%, при этом в рознице цены поднялись только на 3-6%.

Как результат, уже восемь месяцев подряд весь независимый сектор топливной розницы «оперирует в зоне отрицательной рентабельности», отметил он. «То есть ту маржу, которую мы генерируем в топливном бизнесе, ее недостаточно, чтобы покрыть даже расходы», - сказал Маслов.

«В такой ситуации бизнес чувствует себя очень некомфортно. На длинном плече, я думаю, может начаться элементарная череда банкротств», - считает топ менеджер Shell Россия. На независимых игроков приходится до 2/3 всей топливной розницы, напомнил Маслов.

Бьют по доходности АЗС и высокие ставки эквайринга. Расходы на эквайринг составляют до 20% от топливной маржи, добавил он.

Сейчас АЗС буквально спасаются нетопливным бизнесом, говорит топ менеджер, в основном это общепит. При этом он считает, что для дальнейшего роста этого сегмента необходимо снять запрет на продажу алкоголя на АЗС, который существует в России с 2011 г. Уже сейчас нетопливная розница обеспечивает до трети доходов российских АЗС, говорит Маслов. Сама Shell, по его словам, стремится к соотношению 50/50.

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