Таракан начал угрожать Евросоюзу «развалом» 17 10.09.2021, 9:47

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Неадекватные заявления Лукашенко сделал после встречи с Путиным.

«В Европейском союзе отмечается масса тенденций, ведущих к развалу объединения», -заявил Таракан по итогам переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным, передает БелТА.

Таракан отметил, что при строительстве «союзного государства» Беларусь и Россия всегда ориентировались на Европейский союз, но «сегодня это объединение не лучший пример». «Там уже масса тенденций, ведущих к развалу. Они друг друга уже в открытую критикуют. Мы не хотим повторить эти ошибки», - подчеркнул Таракан. Кроме того, по его словам Беларусь и Россия хотят избежать ошибок, допущенных в СССР. «Мы делаем определенные выводы», - добавил Таракан.

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