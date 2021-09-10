Кто получил Шнобелевскую премию в этом году? 8 10.09.2021, 9:53

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Церемония прошла в Гарвардском университете 9 сентября.

В Гарвардском университете 9 сентября прошла церемония вручения Шнобелевской премии ученым за исследования и достижения, «которые сначала заставляют смеяться, а затем — задуматься».

Мероприятие проходило в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте шуточной премии. Победителям вручили приз — бумажную шестеренку, которую они должны были собрать сами из распечатки PDF, и денежную премию в виде вышедшей из оборота банкноты в 10 триллионов зимбабвийских долларов.

В области биологии премию получила ученая, которая анализировала, как меняется мяуканье, фырканье, мурлыканье и другие способы «общения» кошек с людьми.

Премию по экологии получила группа ученых за использование генетического анализа для выявления различных видов бактерий, которые обитают в выброшенной жевательной резинки, прилипшей к тротуарам.

Лауреатами по химии стали ученые, который проводили химический анализ воздуха в кинотеатрах, чтобы проверить, как на запах, оставленный зрителями, влияет показанное в фильмах насилие, антисоциальное поведение, использование ненормативной лексики и употребление наркотиков.

Премия в области экономики ушла исследователям, которые искали связь между коррупцией в стране и степенью ожирения политиков.

В медицине победила группа ученых, которые продемонстрировали, что оргазм может быть столь же эффективным для улучшения носового дыхания, как и противоотечные лекарства.

Премию мира получили ученые за проверку гипотезы о том, что люди стали носить бороды, чтобы смягчить эффект от ударов по лицу.

Приз по физике достался исследователям, которые провели эксперимент с целью выяснить, почему пешеходы не сталкиваются постоянно с другими пешеходами.

А вот лауреатами премии в области кинетики стали другие ученые, которые выясняли, почему пешеходы иногда все же сталкиваются с другими пешеходами.

Приз по энтомологии получили ученые, которые исследовали новые метод борьбы с тараканами на подводных лодках.

В области транспортировки победили авторы эксперимента, которые проверили безопаснее ли перевозить носорога вверх ногами.

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