Кто получил Шнобелевскую премию в этом году?8
- 10.09.2021, 9:53
- 8,256
Церемония прошла в Гарвардском университете 9 сентября.
В Гарвардском университете 9 сентября прошла церемония вручения Шнобелевской премии ученым за исследования и достижения, «которые сначала заставляют смеяться, а затем — задуматься».
Мероприятие проходило в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте шуточной премии. Победителям вручили приз — бумажную шестеренку, которую они должны были собрать сами из распечатки PDF, и денежную премию в виде вышедшей из оборота банкноты в 10 триллионов зимбабвийских долларов.
В области биологии премию получила ученая, которая анализировала, как меняется мяуканье, фырканье, мурлыканье и другие способы «общения» кошек с людьми.
Премию по экологии получила группа ученых за использование генетического анализа для выявления различных видов бактерий, которые обитают в выброшенной жевательной резинки, прилипшей к тротуарам.
Лауреатами по химии стали ученые, который проводили химический анализ воздуха в кинотеатрах, чтобы проверить, как на запах, оставленный зрителями, влияет показанное в фильмах насилие, антисоциальное поведение, использование ненормативной лексики и употребление наркотиков.
Премия в области экономики ушла исследователям, которые искали связь между коррупцией в стране и степенью ожирения политиков.
В медицине победила группа ученых, которые продемонстрировали, что оргазм может быть столь же эффективным для улучшения носового дыхания, как и противоотечные лекарства.
Премию мира получили ученые за проверку гипотезы о том, что люди стали носить бороды, чтобы смягчить эффект от ударов по лицу.
Приз по физике достался исследователям, которые провели эксперимент с целью выяснить, почему пешеходы не сталкиваются постоянно с другими пешеходами.
А вот лауреатами премии в области кинетики стали другие ученые, которые выясняли, почему пешеходы иногда все же сталкиваются с другими пешеходами.
Приз по энтомологии получили ученые, которые исследовали новые метод борьбы с тараканами на подводных лодках.
В области транспортировки победили авторы эксперимента, которые проверили безопаснее ли перевозить носорога вверх ногами.