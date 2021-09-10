СМИ: Власти скрывают эпидемию африканской чумы и продают зараженное мясо в магазины Беларуси и на экспорт

СМИ: Власти скрывают эпидемию африканской чумы и продают зараженное мясо в магазины Беларуси и на экспорт8
- 10.09.2021, 10:04
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Минсельхоз выпустил документ «для служебного пользования».
Режим скрывает эпидемию африканской чумы свиней и продает мясо больных животных в магазины и на экспорт, сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
Минсельхоз выпустило документ «для служебного пользования», информация из которого должна быть доведена в срочном порядке до граждан и партнеров, импортирующих беларусское мясо. Исходя из документа, в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилёвской областях обнаружены признаки эпидемии африканской чумы у свиней. Также зафиксированы вспышки птичьего гриппа и болезни Ньюкасла в частных хозяйствах и на предприятиях.
В документе описаны явные нарушения производственного процесса и условий содержания животных в государственных хозяйствах и на фабриках.
Таким образом, животные, которые должны быть утилизированы, умышленно отправляются на полки магазинов и на экспорт, и происходит это во всех хозяйствах, в которых замечена эпидемия.